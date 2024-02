Conegliano-VakifBank Istanbul oggi in tv, Champions League volley femminile: orario ritorno, programma, streaming

Oggi giovedì 29 febbraio (ore 18.30) si gioca Conegliano-VakifBank Istanbul, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso per andare a caccia della qualificazione alle semifinali della massima competizione europea. Le Pantere hanno sconfitto le Campionesse d’Europa per 3-1 nel confronto d’andata disputato settimana scorsa nella metropoli turca.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli dovranno vincere due set contro la corazzata di coach Giovanni Guidetti se vorranno superare il turno, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Il sestetto veneto, imbattuto in stagione, sarà guidato dall’opposto Isabelle Haak, dalla palleggiatrice Joanna Wolosz, dal libero Monica De Gennaro, dalle centrali Sarah Fahr e Robin de Kruijf, dalle schiacciatrici Kathryn Plummer e Kelsey Robinson.

Dall’altra parte della rete spiccano il martello Gabi, la bomber Jordan Thompson, la schiacciatrice Alexandra Frantti, le centrali Chiaka Ogbogu e Zehra Gunes, la palleggiatrice Cansu Ozbay. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-VakifBank Istanbul, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-VAKIFBANK ISTANBUL OGGI

Giovedì 29 febbraio

Ore 18.30 A. Carraro Imoco Conegliano vs VakifBank Istanbul – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA CONEGLIANO-VAKIFBANK ISTANBUL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.