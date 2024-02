Calendario sci di fondo oggi: orari 15 km Canmore 2024, programma, tv, streaming

Il programma di Coppa del Mondo di sci di fondo a Canmore parte subito con un cambiamento. Niente più 10 km con partenza a intervalli, in Canada, ma una 15 km con partenza di massa. E sempre in tecnica libera.

Tutta “colpa”, se vogliamo, del materiale cronometrico, che non ha raggiunto la città in tempi adeguati. A quel punto necessario fare di necessità virtù, con il ritorno a una distanza ben conosciuta e rispettata nell’ambiente. Parte così quella che, invece di essere una pura tre giorni, sarà una cinque: l’Italia ha portato nove tra uomini e donne per questa trasferta oltreoceano.

Di seguito il calendario delle gare di Canmore di oggi. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport (gara femminile). Diretta streaming assicurata da eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN e RaiPlay (RaiPlay 3 gara femminile). OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale delle varie competizioni.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CANMORE

Venerdì 9 febbraio

Ore 18:40 15 km Mass Start femminile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

Ore 20:45 15 km Mass Start maschile – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO CANMORE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (tutte le gare), RaiSport (10 km femminile)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN e RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport