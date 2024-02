Sci di fondo, cambio di format a Canmore: si disputeranno due mass start invece delle gare a cronometro

Cambia il format delle gare della prima giornata della tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo che scatterà domani, venerdì 9 febbraio, a Canmore, in Canada: a causa del ritardo nella consegna dell’attrezzatura per il cronometraggio, il programma è stato riadattato.

La gara con partenze ad intervalli in programma domani sarà sostituita da una mass start di 15 km in tecnica libera, con 4 giri su un percorso lungo 3.75 km. Gli orari delle gare rimarranno gli stessi: alle 18.40 italiane toccherà alle donne, mentre alle ore 20.45 italiane andranno in scena gli uomini.

Il programma proseguirà come previsto, invece, nei giorni seguenti: sabato 10 previste le sprint in tecnica libera, domenica 11 in calendario la 20 km mass start in tecnica classica. Lunedì 12 prevista una giornata di riposo, poi martedì 13 gran finale con le sprint in tecnica classica.