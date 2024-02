Calendario Mondiali tuffi 2024 oggi: orari 7 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 7 febbraio, sesta giornata dei Mondiali degli sport acquatici a Doha (Qatar). Nei tuffi il programma prevede le semifinali della gara maschile dal trampolino tre metri, la Finale del sincro femminile dai tre metri e l’atto conclusivo della prova riservata agli uomini citata.

Lorenzo Marsaglia sarà presente sul trampolino per giocarsi le sue chance di entrare nell’atto conclusivo. Non sarà affatto semplice. I programmi degli altri saranno ad alti coefficienti di difficoltà e il tuffatore romano non potrà permettersi sbavature, anzi dovrà massimizzare la sua prestazione.

Nella gara femminile del sincro tre metri Elena Bertocchi e Chiara Pellacani vogliono dare un connotato diverso alla loro esperienza nella capitale del Qatar, volendo stupire. Quanto accaduto nella gara dal metro non è stato così entusiasmante. Pertanto, la romana e la lombarda ci tengono a ottenere un grande punteggio.

La sesta giornata dei Mondiali 2024 di tuffi a Doha sarà trasmessa televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-6.

CALENDARIO MONDIALI TUFFI 2024 OGGI

Mercoledì 7 febbraio (Orari italiani)

08.00 Trampolino tre metri uomini – Semifinali – Diretta tv RaiSport HD.

11.00 Sincro trampolino tre metri donne – Finale – Diretta tv RaiSport HD.

16.30 Trampolino tre metri uomini – Finale – Diretta tv RaiSport HD.

AZZURRI IN GARA

Mercoledì 7 febbraio (Orari italiani)

08.00 Trampolino tre metri uomini – Semifinali (Lorenzo Marsaglia)

11.00 Sincro trampolino tre metri donne – Finale (Elena Bertocchi e Chiara Pellacani)

16.30 Trampolino tre metri uomini – Finale

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV/STEAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport