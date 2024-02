LIVE Tuffi, Mondiali 2024 in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani sognano il podio, Marsaglia a caccia della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sesta giornata di gara dei tuffi all’edizione 2024 dei Mondiali degli sport acquatici di Doha (Qatar). Programma che prevede l’utilizzo del solo trampolino dai tre metri: dopo i preliminari disputati ieri, gli uomini si dovranno guadagnare l’accesso in finale per poi giocarsi le medaglie, mentre le ragazze saranno impegnate per l’atto decisivo della prova in sincro.

Nel preliminare dai tre metri, l’Italia è riuscita a qualificare per le semifinali il solo Lorenzo Marsaglia: il romano ha disputato una gara discreta, arpionando un posto tra i migliori diciotto con il terz’ultimo punteggio valido per l’accesso al turno successivo. Purtroppo Giovanni Tocci non è riuscito ad imitare il connazionale ed è uscito di scena, battuta d’arresto che non ha pregiudicato il percorso verso Parigi visto che il calabrese, così come lo stesso Marsaglia, avevano già la certezza di partecipare alle prossime Olimpiadi.

Con la stessa tranquillità saranno della partita nella finale del sincro anche Elena Bertocchi e Chiara Pellacani: dopo l’eccezionale bronzo conquistato nell’ultima edizione iridata a Fukuoka, le due azzurre proveranno a ripetersi per salire nuovamente sul podio mondiale. Sia Bertocchi che Pellacani potranno gareggiare senza la pressione del pass olimpico, già staccato con il terzo posto in Giappone, e cercheranno nuovamente di far saltare il banco per riscattare le controprestazioni avvenute nella prova dal metro.

Si parte alle 8.00 con le semifinali dal trampolino tre metri uomini, mentre alle 11.00 e alle 16.30 inizieranno rispettivamente le finali del sincro donne e della prova individuale degli uomini, sempre dai tre metri.