Calendario Mondiali tuffi 2024 oggi: orari 5 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, lunedì 5 febbraio, quarta giornata dei Mondiali degli sport acquatici a Doha (Qatar). Nei tuffi il programma prevede le semifinali dell’impegnativa gara femminile dalla piattaforma e poi l’atto conclusivo della prova dai 10 metri.

In casa Italia ci saranno Maia Biginelli e Sarah Jodoin di Maria che, grazie al raggiungimento del penultimo atto, hanno avuto la certezza di essere ai Giochi. Una grande soddisfazione per tutto lo staff azzurro che ieri ha festeggiato anche la prima medaglia nel sincro maschile dai tre metri con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Ora si vorrà dar seguito.

In particolare, l’italo-canadese, entrata con il quarto punteggio, è apparsa in grande forma e potrebbe davvero recitare il ruolo dell’outsider, mentre per quanto riguarda Biginelli arrivare alla Finale sarebbe davvero qualcosa di notevole.

La quarta giornata dei Mondiali 2024 di tuffi a Doha sarà trasmessa televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-4.

CALENDARIO MONDIALI TUFFI 2024 OGGI

Lunedì 5 febbraio (Orari italiani)

08.00 Piattaforma femminile – Semifinale – Diretta tv su RaiSport HD.

16.30 Piattaforma femminile – Finale – Diretta tv su RaiSport HD.

AZZURRI IN GARA

08.00 Piattaforma femminile – Semifinale (Maia Biginelli e Sarah Jodoin di Maria)

16.30 Piattaforma femminile – Finale

