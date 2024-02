Calendario Mondiali tuffi 2024 oggi: orari 2 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 2 febbraio, prima giornata dei Mondial degli sport acquatici a Doha (Qatar). Nell’insolito slot temporale si terrà una rassegna iridata particolare, nella stagione più importante di tutte, quella delle Olimpiadi di Parigi 2024. Nei tuffi il programma prevede preliminari e Finale della gara femminile dal metro e il Team Event.

Nella prova individuale Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi saranno le azzurre impegnate. Le due vorranno mettersi in luce, meritandosi l’accesso all’atto conclusivo e poi da lì giocarsela per provare a stupire. Il sogno sarebbe quello di salire sul podio, ma si dovrà fare i conti con la concorrenza di non poco conto. Da capire anche la condizione delle nostre portacolori.

Nel Team Event, Pellacani sarà nuovamente impegnata e darà il proprio contributo insieme aIrene Pesce, Eduard Timbretti e a Matteo Santoro. Vedremo se gli azzurri nella combinazione delle loro rotazioni sapranno trovare il loro best score per regalare soddisfazioni al Bel Paese.

La prima giornata dei Mondiali 2024 di tuffi sarà trasmessa in tv da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su RaiPlay2 per quanto concerne la fase preliminare della gara femminile dal metro. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1.

CALENDARIO MONDIALI TUFFI 2024 OGGI

Venerdì 2 febbraio

08.00 Trampolino 1 metro donne – Preliminari

13.30 Team Eventi – Finale

17.00 Trampolino 1 metro donne – Finale

AZZURRI IN GARA

08.00 Trampolino 1 metro donne – Preliminari (Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi)

13.30 Team Eventi – Finale (Irene Pesce, Chiara Pellacani, Eduard Timbretti e Matteo Santoro)

17.00 Trampolino 1 metro donne – Finale

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV/STEAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay, RaiPlay2 (sessione mattutina)

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse