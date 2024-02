Calendario Mondiali speed skating 2024 oggi: orari 16 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Proseguono i Mondiali 2024 su singole distanze dello speed skating: oggi, venerdì 16 febbraio, a Calgary, in Canada, nella seconda giornata, si terranno altre quattro gare delle sedici complessive in calendario.

Previsti i 500 metri per le donne, con Serena Pergher in gara, ed i 500 metri per gli uomini con David Bosa, mentre saranno Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti, con Daniele Di Stefano come riserva, a rappresentare l’Italia nel team pursuit maschile, infine sarà in programma il team pursuit femminile, senza azzurre al via.

La diretta tv è prevista su Rai Sport HD, ma le gare della seconda giornata dei Mondiali singole distanze 2024 di speed skating, in programma a Calgary, in Canada, saranno fruibili in diretta streaming su Rai Play, eurosport.it e discovery, infine la diretta live testuale sarà a disposizione su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SPEED SKATING

Venerdì 16 febbraio – Calgary (Canada)

20.30 Team pursuit femminile

20.55 Team pursuit maschile (Andrea Giovannini, Davide Ghiotto, Michele Malfatti, con Daniele Di Stefano come riserva)

23.27 500 metri femminili (Serena Pergher)

23.44 500 metri maschili (David Bosa)

PROGRAMMA MONDIALI SPEED SKATING: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play 3, eurosport.it, discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.