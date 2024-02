Speed skating, Davide Ghiotto argento ai Mondiali nei 5000 metri! Roest vince di poco

Prima medaglia per l’Italia ai Mondiali 2024 su singole distanze di speed skating, scattati a Calgary, in Canada: sull’Olympic Oval nei 5000 metri maschili conquista l’argento Davide Ghiotto, che si inchina soltanto al neerlandese Patrick Roest, che negli ultimi due giri scava il solco decisivo, in termini cronometrici, nei confronti dell’azzurro.

Medaglia di bronzo per il norvegese Sander Eitrem, che nel finale recupera sull’italiano e per poco non lo scavalca. In casa Italia vanno registrati anche il sesto posto di Michele Malfatti ed il sedicesimo di Andrea Giovannini. Nei 3000 metri femminili, invece, oro per la neerlandese Irene Schouten, davanti alla canadese Isabelle Weidemann ed alla ceca Martina Sáblíková, mentre Laura Lorenzato chiude 18ma.

Nei 5000 metri maschili si impone il neerlandese Patrick Roest, che va a vincere con il crono di 6:07.28, mantenendo a lungo un minimo margine sull’azzurro e poi riuscendo a piazzare la stoccata decisiva negli ultimi ottocento metri, costringendo Davide Ghiotto ad accontentarsi della piazza d’onore con il tempo di 6:08.61, pagando alla fine 1.33 dall’oro. L’italiano, però, riesce a difendere per appena 0.39 l’argento dall’assalto del norvegese Sander Eitrem, che alla fine non recupera abbastanza su Ghiotto e si mette al collo il bronzo in 6:09.00, a 1.72.

Nei 3000 metri femminili si impone la neerlandese Irene Schouten, oro in 3:57.10, davanti alla padrona di casa canadese Isabelle Weidemann, seconda in 3:58.01, a 0.91, mentre sale sul gradino più basso del podio sale la ceca Martina Sáblíková, terza in 3:58.33, a 1.23. L’azzurra Laura Lorenzato si classifica 18ma in 4:12.04, a 14.94.