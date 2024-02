Calendario Mondiali Doha 2024 oggi: orari 10 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali 2024 degli sport acquatici proseguiranno a Doha (Qatar), oggi, sabato 10 febbraio: nella nona giornata spazio a pallanuoto femminile, tuffi e nuoto artistico. Verranno assegnati altri tre titoli della rassegna: verranno distribuite le medaglie nei tuffi, nel trampolino da 3 metri sincro misto e nella piattaforma 10 metri individuale maschile, e nel nuoto artistico, nel duo misto libero.

Per quel che riguarda i tuffi, nel trampolino da 3 metri sincro misto disputeranno la finale Chiara Pellacani e Matteo Santoro, mentre nella piattaforma da 10 metri individuale maschile affronteranno la semifinale e l’eventuale finale Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini.

La nona giornata dei Mondiali 2024 degli sport acquatici, in programma a Doha (Qatar), oggi, sabato 10 febbraio, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (finali delle 07.30 e delle 11.32) e Rai 2 HD (finale delle 16.32), in diretta streaming su Rai Play (finali delle 07.30, delle 11.32 e delle 16.32), Rai Play 3 (semifinale delle 08.02) ed Eurovision Sport, mentre OA Sport vi offrirà le dirette live testuali di tutte le gare citate.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Sabato 10 febbraio

07.00 Pallanuoto femminile, semifinali 13° posto: Brasile-Francia

07.30 Nuoto artistico, duo misto libero: finale

08.02 Tuffi, piattaforma 10 metri individuale maschile: semifinale (Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen)

08.30 Pallanuoto femminile, semifinali 13° posto: Singapore-Sudafrica

10.00 Pallanuoto femminile, ottavi di finale: Paesi Bassi-Cina

11.32 Tuffi, trampolino 3 metri sincro misto: finale (Chiara Pellacani / Matteo Santoro)

14.00 Pallanuoto femminile, ottavi di finale: Kazakistan-Grecia

15.30 Pallanuoto femminile, ottavi di finale: Australia-Gran Bretagna

16.32 Tuffi, piattaforma 10 metri individuale maschile: finale (ev. Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen)

17.00 Pallanuoto femminile, ottavi di finale: Nuova Zelanda-Canada

