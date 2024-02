Calendario Mondiali biathlon 2024 oggi: orari mass start, programma, tv, streaming, startlist

Oggi, domenica 18 febbraio, ultimo giorno di gare a Nove Mesto (Repubblica Ceca), teatro dei Mondiali 2024 di biathlon. Sarà il giorno delle mass start e lo spettacolo non mancherà di certo nelle due prove sui quattro poligoni con partenza in linea. Da tenere in considerazione vari fattori tra cui la temperatura della neve e la presenza del vento.

Saranno le donne a dare il via alle danze e in casa Italia si punta tutto su Lisa Vittozzi. Solo la sappadina ha dimostrato nel corso di questa rassegna iridata di opporsi al monologo transalpino, che ha portato a cinque medaglie d’oro. L’azzurra tenterà nuovamente il colpo e poi si faranno i conti. Assisteremo, poi, all’ultima gara stagionale di Dorothea Wierer che poi farà le sue riflessioni sul suo futuro agonistico.

Tra gli uomini Tommaso Giacomel e Lukas Hofer saranno gli alfieri del Bel Paese. Il giovane trentino spera di trovare la giusta serenità al poligono, in modo da mettere insieme tutti i pezzi del puzzle e fare una grande prova. Per l’esperto altoatesino, le chance di medaglia non sono molte, ma si proverà a dare tutto come sempre.

La diretta tv della due mass start femminile e maschile sarà fruibile su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play 3, eurosport.it, Discovery+, DAZN, SkyGo, Now ed Eurovision Sport, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI BIATHLON 2024 OGGI

Domenica 18 febbraio

Ore 14.15: 12.5 km mass start femminile Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca)

Ore 16.30: 15 km mass start maschile Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca)

PROGRAMMA MONDIALI BIATHLON: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+, DAZN, SkyGo, NOW, Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST MASS START FEMMINILE

1 SIMON Julia FRA

2 VITTOZZI Lisa ITA

3 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA

4 HETTICH-WALZ Janina GER

5 JEANMONNOT Lou FRA

6 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR

7 OEBERG Elvira SWE

8 HAECKI-GROSS Lena SUI

9 PREUSS Franziska GER

10 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR

11 VOIGT Vanessa GER

12 ARNEKLEIV Juni NOR

13 BRORSSON Mona SWE

14 OEBERG Hanna SWE

15 PERSSON Linn SWE

16 CHAUVEAU Sophie FRA

17 GANDLER Anna AUT

18 DMYTRENKO Khrystyna UKR

19 WIERER Dorothea ITA

20 DAVIDOVA Marketa CZE

21 BENDIKA Baiba LAT

22 ERMITS Regina EST

23 MAGNUSSON Anna SWE

24 LIE Lotte BEL

25 STEINER Tamara AUT

26 SIDOROWICZ Natalia POL

27 GROTIAN Selina GER

*** RICHARD Jeanne FRA

28 TOMINGAS Tuuli EST

29 HAUSER Lisa Theresa AUT

30 JAKIELA Joanna POL

Riserve

COMOLA Samuela ITA

VOBORNIKOVA Tereza CZE

IRWIN Deedra USA

LIEN Ida NOR

STARTLIST MASS START MASCHILE

1 LAEGREID Sturla Holm NOR

2 BOE Johannes Thingnes NOR

3 BOE Tarjei NOR

4 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR

5 DOLL Benedikt GER

6 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR

*** STROEMSHEIM Endre NOR 5 75

7 PONSILUOMA Martin SWE

8 KUEHN Johannes GER

9 GIACOMEL Tommaso ITA

10 NAWRATH Philipp GER

11 STRELOW Justus GER

12 SAMUELSSON Sebastian SWE

13 STALDER Sebastian SUI

14 JACQUELIN Emilien FRA

15 PERROT Eric FRA

16 FILLON MAILLET Quentin FRA

17 RASTORGUJEVS Andrejs LAT

18 WRIGHT Campbell USA

19 HOFER Lukas ITA

20 HARTWEG Niklas SUI

21 FAK Jakov SLO

22 KRCMAR Michal CZE

23 MIKYSKA Tomas CZE

24 CLAUDE Fabien FRA

*** HORN Philipp GER

25 PIDRUCHNYI Dmytro UKR

26 RUNNALLS Adam CAN

27 DOHERTY Sean USA

28 LAPSHIN Timofei KOR

29 DUDCHENKO Anton UKR

30 KOMATZ David AUT

Riserve

EDER Simon AUT

*** REES Roman GER

SIIMER Kristo EST

STROLIA Vytautas LTU

NELIN Jesper SWE