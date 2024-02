Calendario atletica oggi, World Indoor Tour Torun 2024: programma, orari, tv, streaming

Oggi martedì 6 febbraio va in scena la quarta tappa del World Indoor Tour (livello gold), il massimo circuito internazionale di atletica leggera. Appuntamento a Torun (Polonia) per la tradizionale Copernicus Cup: si incomincia alle ore 17.30 e si andrà avanti fino alle ore 20.00 circa. Si preannuncia grande spettacolo con tante stelle pronte a fronteggiarsi a viso aperto in un evento di avvicinamento ai Mondiali Indoor, che si disputeranno a Glasgow dal 1° al 3 marzo.

In casa Italia i riflettori sono puntati sul formidabile Andy Diaz, che venerdì sera ha trionfato nel salto triplo a Miramas (Francia) con un superbo balzo da 17.46 metri valso la miglior prestazione mondiale stagionale. Il primatista nazionale all’aperto proverà a ripetersi in questo appuntamento, in attesa di poter indossare la maglia azzurra a partire dal 1° agosto, proprio alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Da seguire il duello tra la polacca Ewa Swoboda e la nostra Zaynab Dosso sui 60 metri, l’azzurra ha firmato il record italiano in 7.05 due settimane fa. Impegnati altri due azzurri, freschi di primato nazionale: Lorenzo Simonelli sui 60 ostacoli e Ossama Meslek sui 1500 metri. Sui 60 metri si incroceranno lo svedese Henrik Larsson e il britannico Jeremiah Azu. Da non perdere il polacco Jakub Szymanski tra le barriere, mentre l’olandese Lieke Klaver impreziosirà i 400 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa del World Indoor Tour di atletica leggera che si disputa oggi martedì 6 febbraio a Torun. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205) dalle ore 18.00; in diretta streaeming su Sky Go e NOW dalle ore 18.00; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR ATLETICA OGGI

Martedì 6 febbraio

17.30 60 metri (maschile), batterie

17.45 60 ostacoli (femminile), batterie

18.05 Salto con l’asta (maschile)

18.09 1500 metri (maschile)

18.18 400 metri (femminile)

18.30 Salto triplo (maschile)

18.35 3000 metri (maschile)

18.50 800 metri (femminile)

19.00 1500 metri (femminile)

19.10 60 metri (maschile), finale

19.20 60 metri (femminile)

19.30 800 metri (maschile)

19.40 60 ostacoli (maschile)

19.52 60 ostacoli (femminile), finale

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR ATLETICA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 205) dalle ore 18.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle ore 18.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI

Andy Diaz (salto triplo)

Zaynab Dosso (60 metri)

Lorenzo Simonelli (60 ostacoli)

Ossama Meslek (1500 metri)