LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2024 in DIRETTA: Andy Diaz a caccia della vittoria

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Torun 2024, tappa gold della World Indoor Tour. Dopo l’evento a Boston dello scorso fine settimana, la World Indoor Tour presenta un nuovo meeting di categoria gold a Torun, Polonia. L’evento andrà in scena nell’Arena Torun, che si prepara a festeggiare il decennale della propria inaugurazione, il quale cadrà il prossimo agosto.

Gli occhi degli appassionati italiani sono quasi tutti rivolti sulla gara del salto triplo maschile. Ai nastri di partenza di questa competizione infatti ci sarà Andy Diaz. L’atleta azzurro torna in pedana pochi giorni dopo il meeting di Miramas, Francia, dove ha fatto registrare la migliore misura mondiale della stagione: 17.46 metri. In Polonia il primatista italiano di salto triplo (17.75 outdoor lo scorso anno) non solo andrà a caccia della vittoria ma proverà a migliorarsi ancora, saltando ancora più lontano,.

Diaz non sarà l’unico italiano in gara a Torun quest’oggi. La spedizione azzurra è formata anche da Osama Meslek, in gara nei 1500 metri, Zaynab Dosso, 60 metri femminili, Catalin Tecuceanu, 800 m, e Lorenzo Simonelli, 60 metri ostacoli. Quest’ultimo tornerà a confrontarsi con i migliori in una specialità che già gli ha portato alcune soddisfazioni: su questa misura Simonelli lo scorso anno è arrivato ai piedi del podio agli Europei indoor.

Il meeting inizierà alle 17.15 con la cerimonia d’apertura, seguita dopo 15 minuti dalla prima gara: le batterie dei 60 metri maschili. La gara di salto triplo, con Andy Diaz protagonista, è in programma alle 18.30. L’evento sarà visibile su Sky Sport ed in streaming su Now Tv e Sky Go. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del meeting di Torun 2024 a partire dalle 17.10 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!