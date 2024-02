Calcio femminile, le migliori italiane della 18ª giornata: Giugliano è sempre decisiva, Linari collante, Girelli cinica

La stagione regolare della Serie A 2023-2024 di calcio femminile è andata in archivio. Nessun particolare scossone nell’ultima giornata, la diciottesima della massima serie, terminata con il trionfo delle prime due squadre della classe, la Roma e la Juventus.

Le giallorosse si sono imposte di misura nell’interessante partita contro la Fiorentina, dimostrando la grande superiorità già abbondantemente sfoggiata negli scorsi mesi. Tutto facile invece per la Juve, passata per 4-1 contro il Napoli. Vincono anche il Milan, che ha regolato per 2-1 l’Inter nel derby, il Sassuolo (2-0 contro la Samp) oltre che il Como, abile a espugnare Pomigliano con il 3-4 siglato all’ultimo minuto di recupero.

Come sempre ampio il parco delle giocatrici italiane che si sono distinte nell’ultimo turno, tra cui spiccano una sempre più decisiva Giugliano e una Girelli sempre al servizio della propria squadra.

LAURA GIULIANI (MILAN): grande prestazione del portiere rossonero. L’azzurra è infatti l’unica di quest’ultimo turno ad avere una percentuale di parate più alte. Si tratta di un dato di 83%, misurato su almeno cinque tiri in porta, come dimostrano i dati Opta forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

MANUELA GIUGLIANO (ROMA): si dimostra sempre pericolosissima la centrocampista della formazione capitolina. Oltre a mettere a referto l’importante goal contro la Fiorentina, la giocatrice ha fornito quattro possibili occasioni alle compagne, stesso numero di Garbino e Kajàn.

ELENA LINARI (ROMA): il difensore giallorosso è stato come sempre tra le più precise in assoluto: sono più di 70 infatti i passaggi riusciti, oltre il 91%.

LISA BOATTIN (JUVENTUS): sempre elevato il contributo della juventina che, anche in questa ultima giornata, ha realizzato la bellezza di sette cross, corner compresi. Il dato non è banale, in quanto nessuna delle pari ruolo è arrivata a tanto.

MARGHERITA MONNECCHI (COMO): pedina fondamentale per il trionfo del Como in Campania, la centrocampista è risultata la più prolifica in termini di duelli vinti (ben tredici) e per cross su azione riusciti. A questi si aggiunge il delizioso assist per Martinovic.

CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS): basta solo un dato: un goal e un assist in diciassette minuti. Una sentenza, oltre che grande riferimento in termini tecnici e fisici.