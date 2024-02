Calcio femminile: Juve, Como e Milan vincono nell’ultima giornata di regular season in Serie A

Va in archivio l’ultima giornata di regular season del Campionato di Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Un turno apertosi ieri con i successi di Roma e Sassuolo e terminato con nessun particolare scossone.

Nel primo match in programma la Juventus ha regolato senza patemi il Napoli, superandolo con il largo risultato di 4-1. Ad aprire le marcature è la solita Girelli che trasforma in scioltezza al 9′ un penalty arrivato dopo il braccio largo di Pellinghelli. Il raddoppio arriva invece al 17′, quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la stessa Girelli fa sponda servendo Thomas che, da pochi passi, deve solo mettere il pallone in rete per il 2-0 provvisorio. A siglare il tris ci pensa invece Grosso che, con freddezza, insacca prima del duplice fischio il pallone nell’angolo sfruttando una davvero incontenibile Beerensteyn.

Il secondo tempo si accende poi in pieno recupero: al 91′ Thomas firma la doppietta e cala il poker con un tap-in vincente, mentre il gol della bandiera delle partenopee viene segnato su rigore da Banusic a pochi secondi dal fischio finale.

Grande blitz poi del Como in casa del Pomigliano. Due squadre che hanno comunque dato vita ad un match scoppiettante, terminato 3-4. L’inizio è super per le campane che, in dieci minuti, si portano 2-o prima con Ippolito (9′) e successivamente con Apicella (18′). Le lombarde compiono invece la rimonta nella seconda frazione, accorciando le distanze al 58′ con Martinovic e pareggiando i conti al 60′ con Rizzon. Dopo tre minuti un rigore trasformato da Kajan consente loro di ribaltare completamente le sorti della prova, salvo essere raggiunte nuovamente dal Pomigliano, nello specifico da Arcangeli, al 69′. Proprio quando la partita sembrava indirizzata verso la parità, Martinovic rovinava nuovamente la festa alle padrone di casa timbrando il 3-4 al quinto di minuto di recupero, lasciando Pomigliano all’ultimo posto in classifica.

Come sempre sfida sentitissima infine nel derby tra Milan ed Inter, terminato con il trionfo delle rossonere che passano in vantaggio già all’8′ grazie ad una carambola (arrivata dopo un’azione personale di Domping) tra Cetinja ed Alborghetti che provoca l’autogol di quest’ultima. Al 34′ è il momento del raddoppio messo a referto da Staskova su calcio d’angolo, approfittando dell’uscita di Cetinja. L’Inter rientra in partita al 45′ grazie ad un bel gol di Serturuni, che penetra sul fronte sinistro e lascia partire un tiro a giro che non dà scampo a Giuliani. Il Milan andrà poi in gestione, conservando il 2-1 fino alla fine.