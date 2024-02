Calcio femminile: Inter e Juventus dilagano in Serie A. Vittoria importante per la Fiorentina

Una domenica da punteggi tennistici quella riservata alla Serie A 2023-2024 di calcio femminile che ha chiuso il sedicesimo nonché penultimo turno della regular season.

Nel primo incontro in programma, quello delle 12:30, l’Inter ha passeggiato in casa del Pomigliano con il largo risultato di 2-6, dominando il match dall’inizio alla fine mettendolo in ghiaccio già al termine della prima frazione, terminata con il parziale di 0-3. Al terzo giro di orologio Serturini, su assist di Robustellini, apre le marcature, a cui seguiranno quelle di Buheja (11′) e Magull (38′).

Al 57 poi il rocambolesco autogol di Fordos riaccende un minimo di speranze per le campane, immediatamente spente dalla doppietta di Magull messa a referto al 60′. Un minuto dopo un’altra autorete di Robustellini rimette in qualche modo in corsa il Pomigliano, ma sarà la stessa giocatrice a metterci una pezza siglando il 2-5 al 64′, preludio del 2-6 di Jelcic.

Prosegue poi l’ottimo momento della Fiorentina, passata per 2-1 con la Sampdoria tra le mura amiche. L’incontro si mette subito bene per le toscane che, al 20′, passano in vantaggio con un autogol di Re su deviazione. La sfida si addormenta poi fino al minuto 80′, quando Johannsdottir timbra il 2-0 alla sua maniera consentendo alle compagne di tenere botta al comeback delle blucerchiate, brave a trovare comunque il goal della speranza in pieno recupero grazie a Della Peruta che sfrutta una defaillance di Baldi.

Tutto facile infine per la Juve che regola il Como, per 5-0 sfruttando prima Garbino che finalizza una svisata di Cantore in area al 15′ e successivamente la veterana Girelli: superata la mezz’ora la bomber impatta di testa su un cioccolatino di Cantore superando Korenciova, per poi firmare il 2-0 con un gran tiro da dentro area al 50′. Sei minuti dopo Boattin in diagonale non perdona e cala il poker. Per la manita invece ci penserà Thomas, spedita in rete da Garbino all’84’.

In virtù dei risultati odierni la Roma mantiene la leadership della classifica con 45 punti, segue la Juve a quota 37, immediatamente seguita dalla Fiorentina a 36. Più staccato l’inter, quarto con 26.La prossima giornata si svolgerà il 13 febbraio.