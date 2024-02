Calcio, l’Inter vince anche all’Olimpico e spicca il volo, ok anche la Lazio. Sassuolo e Torino impattano

Tre anticipi della 24a giornata sono andati in scena nel sabato del campionato italiano di Serie A. Dopo la vittoria dell’Empoli nell’anticipo del venerdì, oggi l’Inter ha dato un altro messaggio forte al campionato, mentre la Lazio un passo importante verso la zona Champions.

L’Inter di Simone Inzaghi ha sbancato per 4-2 lo Stadio Olimpico contro la Roma di Daniele De Rossi. L’avvio di partita è stato super per i nerazzurri con la zuccata di Acerbi per passare in vantaggio. Non si è fatta attendere la reazione della squadra di casa con l’uno-due firmato dal colpo di testa di Mancini e un contropiede straordinario concluso dal sinistro di El Shaarawy per andare al riposo avanti 2-1. La capolista ha indirizzato la partita subito al ritorno in campo con Thuram e un autogol di Angelino propiziato proprio dal francese. Nel finale la Roma ha provato a riprendere il risultato, ma è stata infilata dal contropiede di Bastoni. Inter che sale a 60 punti a +7 dalla Juve e un’altra spallata al campionato.

Bel successo anche per la Lazio di Maurizio Sarri che ha espugnato 3-1 Cagliari con la 200a rete in Serie A di Ciro Immobile, l’autogol di Altare e il gol di Felipe Anderson. Il momento migliore dei padroni di casa è stato dopo l’1-2 di Gaetano, ma proprio mentre la formazione di Claudio Ranieri stava assaltando per pareggiare, Anderson ha segnato in contropiede. Pareggio con poche emozioni tra Sassuolo e Torino per 1-1: reti al 5′ di Pinamonti e al 9′ di Zapata. Il Toro ha provato più a vincerla, ma senza riuscirci.