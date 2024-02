Calcio a 5, pari degli scontenti tra Pirossigeno Cosenza e Napoli Futsal nel posticipo del 21° turno di Serie A

Calato il sipario sul 21° turno della Regular Season della Serie A di calcio a 5. Mancava a completamento il confronto tra Pirossigeno Cosenza e Napoli Futsal. Ebbene, il riscontro finale può lasciare scontente entrambe le squadre, visto il pari 2-2. Le formazioni hanno avuto le possibilità per prevalere, ma alla fine non c’è stato sufficiente pragmatismo. Un riscontro che permette alla squadra di Fulvio Colini di agganciare al secondo posto l’Ecocity Genzano, mentre i calabresi sono a -4 dall’Active Network, rimanendo invischiati nella zona playout.

Nella prima frazione il Napoli trova in breve tempo il doppio vantaggio: prima con Mancuso ben servito da De Luca, poi con lo stesso giocatore partenopeo che si fa trovare pronto all’appuntamento sugli sviluppi di un corner. Difesa del Cosenza svagata. Non fa meglio però la retroguardia dei vesuviani a seguire, che non chiude a dovere su Bavaresco sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sul finire della prima frazione Felipinho si divora letteralmente il 2-2.

Nella ripresa il Napoli deve fare i conti con il cartellino rosso a Borruto e i calabresi pareggiano con Petry. Colini inserisce il portiere di movimento, per provare ad alleggerire la pressione avversaria, ma a 5’28” dalla conclusione De Luca prende il secondo giallo e la Pirossigeno non sfrutta quest’altra chance di superiorità numerica. Il 2-2 è il risultato definitivo.