Calcio a 5, Meta Catania ancora ko e vittorie esterne di Came Dosson e Mantova nel 21° turno di Serie A

In attesa del match di domani tra Pirossigeno Cosenza e Napoli Futsal che completerà il 21° turno della Regular Season di Serie A di calcio a 5, sono stati tre gli incontri andati in scena questo sabato. Prosegue il momento tutt’altro che esaltate del Meta Catania. I siciliani, infatti, sono stati sconfitti al PalaLavinium dalla Fortitudo Pomezia (4-2).

Dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo 2-1, per effetto delle reti di Podda e Silvestri a vanificare l’iniziale vantaggio firmato da Murilo, la formazione allenata da Juanra si è letteralmente sciolta nella ripresa e le marcature di Raubo, Dudu e Matteus hanno regalato i tre punti ai padroni di casa. Un successo importante per Pomezia, nella lotta per la permanenza in massima serie.

È arrivata la nettissima affermazione del Saviatesta Mantova sul campo del fanalino di Coda Olimpia Verona: un 9-3 al Pala AGSM mortificante per i gialloblu, al cospetto di una quadra trascinata da un grande Cabeca. Il risultato può alimentare una piccola speranza in chiave playout per Mantova. Altra vittoria esterna è stata quella del Came Dosson, a segno 5-2 contro il Ciampino Futsal. Dopo un primo tempo assai problematico, nella ripresa i trevigiani hanno cambiato registro, con Suton scatenato (tripletta).