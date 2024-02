Biathlon, Dorothea Wierer: “La mass start sarà la mia ultima gara stagionale, poi deciderò cosa fare in futuro”

La mass start odierna dei Mondiali 2024 di biathlon sarà l’ultima gara stagionale di Dorothea Wierer, che non disputerà le ultime tre tappe della Coppa del Mondo tra Norvegia, USA e Canada. L’azzurra, che ha parlato ai microfoni della FISI, deciderà in seguito se continuare la propria carriera o ritirarsi.

L’azzurra non disputerà altre gare in stagione: “La mass start sarà la mia ultima gara di questa stagione, poi deciderò cosa fare nel futuro, tirerò una riga e farò delle riflessioni se è il caso di continuare o meno. Se non avessi avuto tutti questi malanni e tante ore di allenamento, la mia stagione sarebbe stata diversa. Quest’anno è andata così, sono stata sfortunata ma fa parte del gioco“.

I dubbi sul futuro: “Ci sono giorni dove vorrei smettere e altri invece dove avrei voglia di mettermi ancora in gioco. L’unica cosa che ho visto quest’anno è che mi difendo ancora e non sono certo nella condizione ideale. Quando sto bene vado ancora forte, quest’anno mi rendo conto che è difficile“.