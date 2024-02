Biathlon, Carlotta Gautero sfiora il podio nella sprint dei Mondiali Youth. 16° Carollo nella gara maschile

Giro di boa per i Mondiali giovanili di biathlon che si stanno tenendo a Otepää. Sulle nevi estoni erano in programma le due sprint donne e uomini che assegnavano le medaglie nella categoria “Youth”. Ebbene, poca fortuna per l’Italia che con Carlotta Gautero ha sfiorato il podio nella prova sui due poligoni.

La piemontese, oro ai Giochi Olimpici Giovanili, si è fermata a 0.7 dal bronzo conquistato dalla tedesca Melina Gaupp (0+1). Gautero, infatti, mancando un bersaglio nella prima sessione di tiro, ha concluso a 20.9 dalla svedese Elsa Tanglander (0+1), che si è imposta davanti alla francese Voldiya Galmace Paulin (1+1) di 12.5 e appunto alla teutonica (0+1) di 20.2.

Per quanto riguarda le altre azzurre, Fabiola Miraglio Mellano (0+2) ha terminato la sua gara al 30° posto con un distacco di 1:56.1, mentre la valdostana Nayeli Mariotti Cavagnet, con quattro errori nella prima serie, ha concluso 47ª a 2:43.2.

Nella gara maschile il titolo è stato conquistato dal norvegese Kasper Kalkenberg (0+0), già a podio in questa rassegna iridata nell’Individuale, autore di una prestazione “immacolata” al poligono davanti al croato Matija Legovic (0+1), distanziato di 30.1, e al finlandese Jimi Klemettinen (0+1), con un ritardo di 1:04.4. Italiani distanti dal vertice e il migliore è stato Michele Carollo (1+1) 16° a 2:01.3, mentre Davide Cola ha concluso 36° con un errore sull’ultimo bersaglio a 2:48.8 e Nicola Giordano (43°, 1+3) a 3:04.3.