Biathlon, a San Valentino si ricordano gli “sposi d’oro” Raphael e Liv Grete Poirée. Che coppia irripetibile!

La giornata di San Valentino è propizia per ricordare una delle più grandi imprese di coppia nella storia degli sport invernali. Una coppia che, è doveroso dirlo, oggi non esiste più. Cionondimeno, esattamente 20 anni orsono, i coniugi Raphael e Liv Grete Poirée raggiunsero in contemporanea l’apice della loro carriera agonistica.

Gli eventi a cui si fa riferimento si verificarono a Oberhof, teatro dei Mondiali 2004. Fu una manifestazione iridata in cui gli sposi franco-norvegesi non ebbero rivali. In ambito individuale, vinsero 6 ori su 8 possibili (tre a testa; lui mancò solo l’inseguimento, lei concesse la 15 km). Inoltre la Norvegia si impose nella staffetta femminile, risultato epocale, perché all’epoca i successi “pesanti” erano affare di Germania e Russia. Totale del binomio? Su massimo teorico di 10 medaglie, ne arrivarono 9, di cui 7 d’oro!

Tanto per gradire, i due a marzo strinsero fra le mani la Sfera di cristallo, a coronamento di un inverno perfetto. L’apoteosi iridata permise a Raphael (già trasferitosi a vivere tra i fiordi) e Liv Grete di divenire delle autentiche icone nazional-popolari in Norvegia. Cominciarono finanche a girare spot televisivi, nei quali non mancavano l’ironia e ipotetici spaccati di vita coniugale.

Per esempio, c’era quello in cui mandavano in bancarotta un viscido giostraio, abbattendo tutte le paperelle del suo stand di tiro a segno in un luna park. Oppure c’era quello dove lei – ancora assonnata e decisa a restare a letto mezz’oretta in più – imbracciava la carabina e trasformava in un cappone il petulante gallo della fattoria vicina. Solo un paio degli episodi più divertenti di una lunga serie.

Quel matrimonio, come tanti matrimoni, oggi si è dissolto. Sposatisi nel 2000, hanno vissuto fianco a fianco sino al 2013, dando alla luce tre figlie. Emma, Anna e Lena, che oggi hanno rispettivamente 21, 17 e 14 anni. Raphael si è risposato, Liv Grete è tornata al suo cognome da nubile (Skjelbreid).

In una giornata come quella odierna, nella quale si può essere anche più frivoli delle abitudini, viene un po’ di nostalgia nel ricordare quei coniugi d’oro, autentiche stelle nel firmamento di un biathlon che fu, magari meno ricco, ma sicuramente più umano.

Oggi chi abbiamo come coppia di riferimento? Hanna Öberg e Martin Ponsiluoma? Bravi tutti e due per carità, il palmares non manca né all’uno né all’altra, ma si permetta di dirlo. I Poirée erano un’altra cosa e resteranno verosimilmente irripetibili.