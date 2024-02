Calendario Mondiali biathlon Nove Mesto 2024: programma, orari giornalieri, tv, streaming

Dal 7 al 18 febbraio l’appuntamento è di quelli importanti per il biathlon. Assisteremo ai Mondiali sulle nevi di Nove Mesto (Repubblica Ceca) e si prospetta una rassegna iridata spettacolare in cui ogni gara sarà vissuta con grandissima intensità. In casa Italia si vorrà dimostrare di essere all’altezza della situazione, puntando a riscontri di un certo rilievo.

La formazione tricolore avrà come punto di riferimento Lisa Vittozzi. La sappadina, in lotta per la vittoria della classifica generale di Coppa del Mondo, vorrà recitare il ruolo della primattrice in questo contesto. Grande curiosità poi sulle condizioni di Dorothea Wierer. Una stagione, finora, tormentata per l’altoatesina. I tanti malanni l’hanno costretta a saltare non poche gare e anche per questo che “Doro” ha deciso di non terminare la tappa di Anterselva per prepararsi a questa rassegna iridata.

Oltre alle due citate, risponderanno all’appello Michela Carrara, Samuela Comola, Rebecca Passler, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Elia Zeni e Patrick Braunhofer. Sul fronte maschile, Giacomel è sicuramente l’atleta più atteso. La condizione sugli sci, messa in mostra in Coppa del Mondo, è stata notevole. L’azzurro dovrà però trovare equilibrio nelle serie di tiro.

La diretta tv dei Mondiali di biathlon 2024 sarà fruibile su Eurosport1 HD e Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di eurosport.it, discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e da RaiPlay, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI NOVE MESTO 2024

Mercoledì 7 febbraio

Ore 17.20: staffetta mista

Venerdì 9 febbraio

Ore 17.20: 7.5 km sprint femminile

Sabato 10 febbraio

Ore 17.05: 10 km sprint maschile

Domenica 11 febbraio

Ore 14.30: 10 km pursuit femminile

Ore 17.05: 12.5 km pursuit maschile

Martedì 13 febbraio

Ore 17.10: 15 km individuale femminile

Mercoledì 14 febbraio

Ore 17.20: 20 km individuale maschile

Giovedì 15 febbraio

Ore 18.00: staffetta mista a coppie

Sabato 17 febbraio

Ore 13.45: 4×6 km staffetta femminile

Ore 16.30: 4×7.5 km staffetta maschile

Domenica 18 febbraio

Ore 14.15 12.5 km mass start femminile

Ore 16.30 15 km mass start maschile

PROGRAMMA MONDIALI NOVE MESTO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

