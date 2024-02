Beach soccer, l’Italia soppianta l’Egitto: 6-2 perentorio e seconda vittoria ai Mondiali

L’Italia ha sconfitto l’Egitto con un perentorio 6-2 e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali 2024 di beach soccer. Dopo il successo per 3-1 ottenuto un paio di giorni fa contro gli USA, i Campioni d’Europa si sono replicati contro gli insidiosi Faraoni sulla sabbia di Dubai (Emirati Arabi Uniti) e si confermano saldamente al comando del gruppo A con sei punti all’attivo. La nostra Nazionale ora vanta tre punti di vantaggio sulla compagine africana, mentre i padroni di casa e gli USA sono fermi a zero (si affronteranno nello scontro diretto in programma oggi pomeriggio).

I ragazzi del CT Emiliano Del Duca hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale, che potrebbe arrivare matematicamente già tra qualche ora se in caso di vittoria americana o pareggio nei tempi regolamentari nell’altro incontro di questa giornata. I nostri portacolori torneranno in campo lunedì 19 febbraio (ore 16.30) per incrociare gli Emirati Arabi Uniti nell’ultima partita della fase a gironi. L’Italia è sempre stata in controllo della situazione durante la sfida odierna, mostrando una chiara superiorità tecnica rispetto agli avversari e facendo capire di avere tutte le carte in regola per farsi strada in questa rassegna iridata.

L’Italia è passata in vantaggio dopo sette minuti con un gran destro di Fabio Sciacca, ma l’Egitto ha pareggiato a un minuto dalla fine con Moustafa Sasa. Passano soltanto venti secondi e gli azzurri si riportano avanti con una bordata di Luca Bertacca. L’Italia allunga in avvio di secondo tempo con un bel destro al volo di Alessandro Micelli, ma i Faraoni riescono ancora ad accorciare con Moustafa Sasa (3-2). A quel punto inizia lo show della nostra Nazionale: il 4-2 porta la firma di Josep Gentilin con un diagonale dopo una doppia finta, in avvio del terzo parziale arriva il sigillo in scivolata di Tommaso Fazzini e sul finire arriva il definitivo 6-2 per merito di Marco Giordani dalla lunga distanza. Da annotare l’ammonizione al capitano Emmanuele Zurlo, che salterà la prossima partita.