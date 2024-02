Basket, Gianmarco Pozzecco: “Guardiamo con serenità all’estate, contenti e soddisfatti”

C’è soddisfazione nell’ambiente italiano dopo la bella vittoria della Nazionale sull’Ungheria per 62-83 in quel di Szombathely. 2/2 nelle qualificazioni per gli Europei 2025: l’obiettivo è raggiunto, e considerando che si qualificano tre squadre su quattro del girone di fatto siamo davanti a qualcosa che somiglia a un’ipoteca.

Queste le parole del coach Gianmarco Pozzecco alla FIP: “Siamo contenti e soddisfatti. I ragazzi, nonostante un po’ di stanchezza, hanno fatto sembrare facile una partita che non lo era. Queste gare nascondono sempre delle insidie, ma la dedizione di tutta la squadra, staff compreso, è stata encomiabile. Ora possiamo guardare con maggiore serenità all’estate importante che ci aspetta“.

Racconta un piccolo retroscena Amedeo Tessitori: “Negli spogliatoi, durante l’intervallo, abbiamo parlato tra di noi e abbiamo sistemato qualcosa entrando nel secondo tempo con la giusta grinta. Siamo sulla strada giusta ed è sempre bene iniziare nella maniera migliore. Cercheremo di migliorarci ancora, ma siamo felici per queste due prime vittorie. E’ ciò che volevamo ad inizio raduno“.

Gli azzurri torneranno in campo in estate, con la preparazione al Preolimpico di San Juan, Porto Rico (2-7 luglio). Qualora si riuscisse a superare, questo significherebbe approdare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutto indica che saranno Italia e Lituania le protagoniste, ma l’atto pratico dovrà passare dal campo.