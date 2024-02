ATP Santiago 2024: fuori Hanfmann e Garin, Juan Manuel Cerundolo e Varillas avanzano

Tutto il tabellone dell’ATP 250 di Santiago si è allineato al secondo turno e, in buona sostanza, c’è tutto l’arco latino che vi si inserisce, come nella più classica tradizione di terra rossa. In casa Italia il risultato più importante è quello di Luciano Darderi, che riesce a battere l’ostico argentino Facundo Bagnis dopo una lotta di ben oltre tre ore.

La maggior sorpresa di giornata è probabilmente quella legata a Cristian Garin, che nel derby cileno viene eliminato da Tomas Barrios Vera, il quale riesce ad avanzare per 7-6(3) 7-5. Punteggio, peraltro, speculare rispetto a quello messo insieme dall’argentino Thiago Agustin Tirante contro il potenziale futuro del tennis brasiliano, Joao Fonseca. Per Barrios Vera ci sarà un altro connazionale, Alejandro Tabilo, per Tirante invece la prospettiva è il transalpino Corentin Moutet.

Fa rumore anche Juan Manuel Cerundolo: il fratello di Francisco torna a ruggire a livello ATP (va ricordato che fu lui il primo a imporsi sul circuito maggiore a Cordoba nel 2021). Il ventiduenne di Buenos Aires elimina, infatti, il numero 5 del tabellone, il tedesco Yannick Hanfmann, rimontando un set di svantaggio e rischiando poi di sprecare il break in proprio favore nel terzo. Sarà dunque Cerundolo a sfidare Darderi.

Per il resto di sorprese non se ne possono senz’altro trovare: vittorie diversamente semplici per il brasiliano Thiago Seyboth Wild e gli spagnoli Jaume Munar e Albert Ramos-Vinolas. Fa più fatica il peruviano Juan Pablo Varillas, ma ci sarà la sfida con l’argentino Sebastian Baez.

RISULTATI ATP SANTIAGO 2024 PRIMI TURNI

Tirante (ARG)-Fonseca (BRA) [WC] 7-5 7-6(3)

Barrios Vera (CHI)-Garin (CHI) 7-6(3) 7-5

Darderi (ITA) [WC]-Bagnis (ARG) [LL] 7-6(4) 6-7(6) 7-6(5)

J. Cerundolo (ARG) [Q]-Hanfmann (GER) [5] 3-6 6-3 7-5

Seyboth Wild (BRA)-Burruchaga (ARG) [Q] 6-4 6-4

Munar (ESP) [8]-Zapata Miralles (ESP) 6-4 6-1

Ramos-Vinolas (ESP)-Dellien (BOL) 6-3 6-2

Varillas (PER)-Comesana (ARG) [LL] 6-2 3-6 6-1