ATP Santiago 2024, Luciano Darderi piega Facundo Bagnis dopo tre tie-break e vola agli ottavi

La wild card azzurra Luciano Darderi piega dopo 3 tie-break il lucky loser argentino Facundo Bagnis per 7-6 (4) 6-7 (6) 7-6 (4) dopo 3 ore e 20 minuti di aspra battaglia sportiva ed approda agli ottavi del Chile Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250: sulla terra battuta outdoor di Santiago il prossimo avversario dell’italiano sarà un altro argentino, il qualificato Juan Manuel Cerundolo.

Nel primo set i servizi sono dominanti per 6 giochi, poi nel settimo Bagnis annulla una palla break a Darderi. L’argentino si ripete nell’undicesimo game, quando però risale dallo 0-40 prima di salvarsi ancora ai vantaggi. Si va al tie-break: Darderi scappa sul 2-0, ma Bagnis ribalta la contesa sul 3-2. L’azzurro torna avanti sul 4-3, ma il sudamericano impatta sul 4-4. Il tennista italiano, però, vince gli ultimi 3 scambi e chiude sul 7-4 dopo 63′.

La seconda partita si apre con lo strappo di Bagnis, che toglie la battuta a 30 all’azzurro. Il controbreak di Darderi, però, arriva nell’ottavo game, quando l’italiano, a 15, opera l’aggancio sul 4-4. Si va ancora al tie-break: dal 2-2 l’azzurro scappa sul 5-2, Bagnis accorcia sul 4-5, ma Darderi si procura 2 match point sul 6-4. Gli ultimi 4 punti vengono però vinti dall’argentino, che chiude sull’8-6 dopo 67′.

La frazione decisiva vede l’unico brivido arrivare nel secondo game, quando Darderi deve risalire dal 15-40 prima di inanellare 4 punti consecutivi per salvarsi ai vantaggi. Non si registrano altre palle break e così si arriva nuovamente al tie-break: l’azzurro allunga dapprima sul 3-1 e poi sul 5-2, ma Bagnis lo riacciuffa sul 5-5. Darderi si procura un altro match point sul 6-5 e questa volta va a vincere per 7-5 dopo 70 minuti di gioco. Un parziale nel quale l’italo-argentino ha risentito anche di un problema fisico all’altezza del fianco destro.

Le statistiche sottolineano, qualora ce ne fosse bisogno, il grande equilibrio visto in campo: Bagnis vince 2 punti in più, 121-119, mettendo più prime in campo (in termini percentuali, 64% contro 59%), ed ottenendo più punti con la prima (56/74 contro 50/74). Darderi, invece, fa meglio con la seconda (35/51 contro 25/41), ma converte solo 1 delle 5 palle break avute a disposizione, mentre ne cancella 2 delle 3 concesse.