ATP Rotterdam 2024: debutti vincenti di Rublev, de Minaur e Bublik. Hurkacz, che brividi!

Va verso la conclusione la carrellata dei primi turni dell’ATP 500 di Rotterdam, che per buona misura va in scena alla storica Ahoy Arena della celebre città olandese. Sette gli incontri disputati; quattro chiuderanno la questione domani, con Jannik Sinner e Lorenzo Sonego impegnati.

Il match più lottato in assoluto è quello che vede il tedesco Jan-Lennard Struff metterci poco meno di due ore e mezza per battere lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina: una durata dovuta anche, nonostante la grande lotta, ai game generalmente corti. Soltanto un altro incontro della sessione diurna va al terzo, quello con cui il kazako Alexander Shevchenko si libera del cinese Zhizhen Zhang.

Inizio vincente anche per le varie teste di serie impegnate, e segnatamente per Andrey Rublev. Il russo, secondo del seeding, carbura per un set di fronte a una valida versione del belga Zizou Bergs, poi chiude 6-3 il secondo. E ora ci sarà un interessante confronto con il canadese Felix Auger-Aliassime.

Un po’ come, del resto, la vittoria di Alex de Minaur su Sebastian Korda (l’USA non è nemmeno fortunato nel sorteggio) regala una sfida col belga David Goffin che, seppur non più quello di un tempo, non è mai facile da battere. Soddisfatto anche Hubert Hurkacz, benché il polacco debba passare una brutta serata. Merito, se vogliamo, del ceco Jiri Lehecka. Nel complesso ci sono cinque match point mancati da una parte e tre dall’altra prima della soluzione definitiva a favore del numero 4 del tabellone.

ATP 500 ROTTERDAM 2024: RISULTATI DI OGGI

Bublik (KAZ) [8]-Coric (CRO) 6-3 6-4

Hurkacz (POL) [4]-Lehecka (CZE) 6-3 6-7(9) 7-6(9)

Struff (GER)-Davidovich Fokina (ESP) 4-6 7-6(5) 7-6(4)

Fucsovics (HUN)-Marozsan (HUN) 7-6(5) 6-1

Shevchenko (KAZ)-Zhang (CHN) 4-6 6-4 6-3

de Minaur (AUS) [5]-Korda (USA) 6-4 6-3

Rublev [2]-Bergs (BEL) [Q] 7-5 6-3