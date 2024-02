A che ora Sinner-Van de Zandschulp, ATP Rotterdam 2024: dove vederlo in tv e streaming

14 febbraio 2024: è il giorno del ritorno di Jannik Sinner. L’altoatesino, infatti, disputerà in sessione serale la sua prima partita da campione degli Australian Open in carica. A sfidarlo di nuovo il primo avversario di Melbourne, l’olandese Botic van de Zandschulp.

Per entrambi si tratta di una situazione, quella di veloce indoor, che sulla carta è più favorevole. Questo mantiene inalterati, nella sostanza, i rapporti di forza, con l’unica variabile che corrisponde all’essere davanti al pubblico di casa del ventottenne di Wageningen. A Melbourne finì 6-4 7-5 6-3 a favore di Sinner, che comincia da qui la potenziale scalata a qualcosa di mai associato a un qualsivoglia professionista in Italia, uomo o donna, nella storia del tennis: il numero 3 al mondo in Era Open.

Il match tra Jannik Sinner e Botic van de Zandschulp si terrà domani alle ore 19:30 all’Ahoy Arena di Rotterdam. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-VAN DE ZANDSCHULP, ATP ROTTERDAM 2024

Mercoledì 14 febbraio

Sessione diurna

Ore 11:00 Shapovalov (CAN) [Q]-Monfils (FRA) [WC] – 1° turno

Non prima delle ore 13:00 Dimitrov (BUL [6]-Sonego (ITA) – 1° turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203)

Non prima delle ore 14:30 Safiullin-Rune (DEN) [3] – 1° turno

Sessione serale

Ore 19:30 Sinner (ITA) [1]-van de Zandschulp (NED) – 1° turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203)

A seguire Auger-Aliassime (CAN)-Bergs (BEL) [Q] o Rublev [2] – 2° turno

PROGRAMMA SINNER-VAN DE ZANDSCHULP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport