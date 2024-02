ATP Marsiglia, Lorenzo Musetti rimedia una brutta sconfitta in due set. Machac ai quarti di finale

Un brutto Lorenzo Musetti. Il carrarino (n.27 del mondo) ha perso piuttosto nettamente negli ottavi di finale dell’ATP250 di Marsiglia (Francia) contro il ceco Tomas Machac (n.66 del ranking). 6-3 6-2 lo score a sfavore del toscano che si è rivelato troppo leggero nei momenti importanti del confronto, al cospetto di un avversario che ha disputato un’ottima partita. Machac, dunque, prosegue nella propria avventura e affronterà il vincente tra il polacco Hubert Hurkacz (testa di serie n.1) e il kazako Alexander Shevchenko. Un dato significativo è il seguente: Musetti non vince due match consecutivi dallo scorso settembre, quando a Chengdu batté Sekulic e Rinderknech. Per trovare tre successi di fila, è necessario tornare al Roland Garros dello scorso anno, quando raggiunse gli ottavi.

Nel primo set si prosegue on serve fino al sesto game. Musetti ha qualche incertezza di troppo e il ceco la sfrutta a dovere, prendendo sempre il tempo al nostro portacolori. Machac è perfetto nella gestione dei turni al servizio, approfittando anche della scarsa incisività in risposta del n.27 del ranking. Sullo score di 6-3 la frazione va in archivio.

Nel secondo set Lorenzo manifesta tutte le sue fragilità. Parte male, subendo un break in apertura, ma ha una reazione d’orgoglio nel gioco successivo con il contro-break. Un sasso in un oceano, però, perché Machac va ancora una volta avanti di un break, cancellando nel gioco successivo tre palle del nuovo contro-break al carrarino. Musetti si disunisce completamente, subendo il terzo break della frazione e non concretizzando una palla del parziale contro-break nel sesto game. Sullo score di 6-2 arrivano i titoli di coda sulla partita.

Leggendo le statistiche il 39% dei punti vinti con la seconda di servizio in campo la dice lunga dei problemi del tennista italiano, altamente deficitario poi in fatto di palle break salvate (1/5) e sfruttate (1/6).