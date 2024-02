ATP Los Cabos, Casper Ruud e Jordan Thompson si contendono il trofeo: fuori Tsitsipas e Zverev

Saranno Casper Ruud e Jordan Thompson a giocarsi il titolo sul cemento di Los Cabos. Una nottata lunga, lunghissima per gli appassionati, iniziata con la sfida di rango tra il norvegese e Stefanos Tsitsipas, entrambi alla ricerca di punti per poter ritornare in top 10. Alla fine a prevalere è quello che ha sofferto un po’ di più: Ruud difatti cancella cinque palle break per il greco tra decimo e dodicesimo gioco del secondo set, che sarebbero valse anche set point e l’inerzia completamente stravolta, e torna in finale dopo il ko di luglio 2023 a Bastad.

Se la prima sfida rientra nella casistica del ‘tirata, ma scorrevole’, la seconda viene etichettata come agonica: ci vogliono tre ore e quarantadue minuti per Thompson, alla terza finale in carriera dopo le due perse a ‘s-Hertogenbosch, per battere Alexander Zverev, fallendo cinque match point in un combattutissimo dodicesimo gioco del terzo set e riuscendo a venirne fuori con un tiebreak giocato ai limiti della perfezione.

Per Ruud sarà l’occasione di vincere l’undicesimo torneo della carriera, il secondo su cemento dopo quello di San Diego 2021 (poi tutti trionfi su terra), Thompson è invece a caccia del primo graffio in carriera. Tre le sfide tra i due contendenti, curiosamente tutte in tabelloni Slam: i primi due match li ha vinti il norvegese al Roland Garros 2018 e all’Australian Open nel 2021 (quest’ultimo per ritiro al terzo set), mentre l’australiano si impose al quinto a Wimbledon sempre nel 2021.

ATP LOS CABOS, RISULTATI 23 FEBBRAIO

C. Ruud b. S. Tsitsipas 6-4 7-6

J. Thompson b. A. Zverev 7-5 4-6 7-6