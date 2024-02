ATP Indian Wells, Jannik Sinner testa di serie n.3: gli avversari e quando si svolge il sorteggio

Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo nel Masters1000 di Indian Wells, che andrà in scena sul cemento della località californiana dal 6 al 17 marzo. Un impegno che sarà seguito da quello nel 1000 di Miami, in programma dal 20 al 31 marzo in Florida. Due appuntamenti importanti, a comporre il Sunshine Double 2024, dove l’altoatesino vorrà confermarsi dopo i successi negli Australian Open e nell’ATP500 di Rotterdam.

Un inizio di stagione straordinario, in scia alla brillante chiusura del 2023, che ha permesso a Sinner di scalare la classifica e di presentarsi al via dell’evento in California da n.3 del mondo (testa di serie n.3). A precederlo nell’ordine saranno il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, con quest’ultimo che cercherà di confermare il titolo dell’anno passato (Indian Wells) e di rintuzzare gli assalti di Jannik alla sua posizione da n.2

Un tabellone nel quale ci saranno anche il russo Daniil Medvedev (finalista a Indian Wells e vincitore a Miami) e il rientro dello spagnolo Rafael Nadal che, sfruttando la regola del ranking protetto, sarà parte dei giochi e potrebbe essere un po’ la mina vagante nel sorteggio che si terrà il 5 marzo alle ore 21.00 italiane. Da sottolineare che Nadal non giocherà in Florida.

Oltre a Sinner, ci saranno altri quattro italiani in tabellone: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. Matteo Berrettini riprenderà dal Challenger a Phoenix, per poi presentarsi al via del main draw a Miami, con il “Protected Ranking”.

QUANDO IL SORTEGGIO DEL TABELLONE DI INDIAN WELLS

Martedì 5 marzo, ore 21.00 italiane.