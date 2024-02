ATP Delray Beach, Tiafoe ancora troppo forte per Cobolli: l’azzurro si ferma ai quarti

Nulla da fare per Flavio Cobolli. Anche oggi il giocatore romano ha dato tutto in campo, ma la sua corsa da lucky loser si infrange ai quarti di finale dell’ATP 25o di Derlay Beach contro Frances Tiafoe che vince con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e nove minuti di gioco. L’americano in semifinak

L’approccio alla partita per Cobolli è subito difficile, con un game al servizio nel quale deve annullare tre palle break. Il break subito è nell’aria e nel terzo gioco Tiafoe prende un vantaggio, sfruttando un paio di brutti errori da parte del giocatore romano con il dritto a scambio avviato. L’americano continua ad attaccare e a prendersi rischi in risposta e piazza un altro break per salire sul 4-1. Successivamente il giocatore del Maryland si concede un passaggio a vuoto, ma rimane attento e chiude il primo parziale sul 6-4.

Anche il secondo set, dopo un buon turno di servizio iniziale, è particolarmente sofferto per Cobolli. Flavio riesce a salvare quattro palle break nel terzo gioco salvandosi con la prima, ma il break per Tiafoe arriva nel quinto gioco con una risposta aggressiva e un doppio fallo dell’azzurro “indotto” dall’atteggiamento particolarmente aggressivo dello statunitense. Un break che di fatto uccide la partita, visto che arriva un altro passaggio a vuoto che costa il doppio break di svantaggio a Cobolli che finisce per perdere per 6-2 il secondo set.

Andando a leggere i numeri, Cobolli ha pagato particolarmente lo scarso apporto della seconda di servizio: solo 6 punti vinti su 23 con questo colpo contro i 13 su 18 dell’americano. In tutto il match Tiafoe ha perso soli 11 punti alla battuta.