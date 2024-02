ATP Dallas, tutto il meglio degli USA sul cemento del Texas

Gli Stati Uniti stanno preparando il terreno per il Sunshine Double. Primo appuntamento a stelle e strisce del tennis internazionale: il Styslinger/Altec Tennis Complex della Southern Methodist University presenta la terza edizione dell’ATP di Dallas, che dall’anno prossimo si trasferirà sul Ford Center. E sul cemento indoor del Texas se ne vedranno delle belle.

Spulciando l’entry list, il torneo sarà una passerella per i migliori tennisti statunitensi in circolazione. Tommy Paul, Ben Shelton, Frances Tiafoe: tutti insieme per poter riportare il titolo in patria dopo il successo del 2023 di Wu Yibing, che ebbe la meglio su John Isner. Un appuntamento immancabile per il meglio che il tennis USA può offrire in questo momento storico, con un occhio speciale verso Shelton, sempre più star in pectore. Ma è arrivato anche il momento di concretizzare tutte le aspettative.

A provare ad insidiare la nidiata a stelle e strisce, rinforzata anche dalle presenze di Christopher Eubanks e l’altra stellina Alex Michelsen, ci sarà Adrian Mannarino: titolare della quarta testa di serie, il francese tenterà di inserirsi nella lotta con le sue traiettorie piatte. Poi tanto spazio a giocatori oltre la top 50 che possono regalare qualche sorpresa: si pensi all’onda giapponese composta da Yoshihito Nishioka e Taro Daniel.

Oppure, non è detto che non ci siano sorprese. Lo scorso anno Wu Yibing si ritrovò ad entrare in tabellone in luogo del vincitore del 2022 Reilly Opelka e visse una settimana da sogno, battendo in fila Denis Shapovalov, Adrian Mannarino e Taylor Fritz prima di alzare il trofeo avanti ad Isner. E se si ripetesse lo stesso canovaccio quando sembra tutto apparecchiato per un successo americano? Non succede, ma se succede…