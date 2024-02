ATP Dallas 2024, risultati 10 febbraio: in finale sarà derby statunitense tra Marcos Giron e Tommy Paul

Si conoscono i nomi dei due finalisti del Dallas Open 2024 di tennis: il titolo del torneo di categoria ATP 250 sarà affare tra due statunitensi, ovvero Marcos Giron e Tommy Paul, che hanno sconfitto in semifinale, rispettivamente, il transalpino Adrian Mannarino e l’altro statunitense Ben Shelton.

Nella parte alta del tabellone lo statunitense Marcos Giron regola il transalpino Adrian Mannarino, numero 4 del seeding, con lo score di 6-1 6-3 in un’ora ed un quarto di gioco. Nel primo set Giron vola sul 3-0 pesante e poi conferma il doppio break portandosi sul 4-0, Mannarino tiene il servizio nel quinto game, ma nel settimo cede ancora la battuta e Giron chiude sul 6-1 in 36 minuti. Nella seconda partita i servizi sono dominanti, tanto che in sette game solo cinque punti vengono vinti in risposta, ma nell’ottavo gioco Girone opera il break ai vantaggi e poi va a chiudere con la battuta a disposizione sul 6-3 in 39 minuti.

Nella parte bassa del main draw il derby statunitense sorride alla testa di serie numero 2, Tommy Paul, il quale supera il connazionale Ben Sheton, numero 3 del tabellone, col punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e venti minuti. Nel primo parziale l’equilibrio dura fino al 2-2, poi Paul ottiene i break nel quinto game ai vantaggi e nel settimo gioco a zero, ed infine va a chiudere sul 6-2 in 42 minuti. Nella seconda frazione lo strappo arriva nel terzo game, quando Shelton si ritrova sotto 0-40 ed alla terza occasione capitola. Paul non concede alcuna opportunità di rientro all’avversario e va a vincere sul 6-4 dopo 38 minuti.

ATP 250 DALLAS – RISULTATI 10 FEBBRAIO

Marcos Giron (Stati Uniti) b. Adrian Mannarino (Francia, 4) 6-1 6-3

Tommy Paul (Stati Uniti, 2) b. Ben Shelton (Stati Uniti, 3) 6-2 6-4