ATP Dallas 2024, Paul e Shelton derby in semifinale. Giron elimina Tiafoe e sfida Mannarino

Si sono delineate le semifinali del torneo ATP 250 di Dallas. Finisce la corsa della testa di serie numero uno, l’americano Frances Tiafoe, sconfitto a sorpresa dal connazionale Marcos Giron in due set con il punteggio di 6-1 6-4. Un derby a stelle e strisce dominato dal numero 67 del mondo, che si è imposto in poco più di un’ora di gioco.

Adesso per Giron ci sarà la sfida con Adrian Mannarino. La buona sorte continua a stare molto vicina al transalpino, che ha raggiunto le semifinali sfruttando il secondo ritiro dell’avversario consecutivo. Negli ottavi Mannarino non è nemmeno sceso in campo con il giapponese Nishioka, mentre nella notte italiana l’australiano James Duckworth ha lasciato il campo nel corso del secondo set, ma con il francese avanti 6-2 3-1.

C’è sicuramente grande attesa per la semifinale della parte bassa del tabellone, visto che si affronteranno in una sfida tutta americana Tommy Paul e Ben Shelton. Il primo ha superato in due set il tedesco Dominik Koepfer con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco.

Molto più complicata e difficile la vittoria di Shelton, che ha dovuto anche rimontare un set di svantaggio all’australiano Jordan Thompson, prima di imporsi in rimonta per 6-7 6-4 6-4 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco.

RISULTATI ATP DALLAS 2024 (10 FEBBRAIO)

Paul (Usa) b. Koepfer (Ger) 7-5 6-3

Shelton (Usa) b. Thompson (Aus) 6-7 6-4 6-4

Giron (Usa) b. Tiafoe (Usa) 6-1 6-4

Mannarino (Fra) b. Duckworth (Aus) 6-2 3-1 ret.