ATP Dallas 2024: Tommy Paul batte Marcos Giron nella finale tutta USA e diventa il numero 2 a stelle e strisce

Tommy Paul vince la seconda finale tutta americana dell’ATP 250 di Dallas su tre edizioni. Battuto Marcos Giron per 7-6(3) 5-7 6-3 nella terza città più popolosa del Texas. Con questo successo il ventiseienne di Boca Raton va al numero 14 del ranking mondiale, diventando il numero 2 del suo Paese dietro al solo Taylor Fritz.

Primo set relativamente tranquillo nel suo andamento, se si eccettuano due ben precisi momenti. Che, poi, sono a lungo anche gli unici con game lottati: si parla, chiaramente, del break di Paul nel terzo gioco e del controbreak di Giron nel sesto. Nelle vicinanze del tie-break i game si fanno più lottati, ma alla fine il proverbiale 13° arriva e lo domina Paul, fin dall’inizio.

Secondo parziale che prosegue (quasi) sulla falsariga del primo fino al 4-4, quando arriva il primo momento realmente critico. I due finalisti, infatti, si danno per la prima volta veramente, battaglia, ma dopo due chance di andare avanti per Giron e 18 punti Paul riesce a tenere. Non così, però, poco dopo: passaggio a vuoto, 12-2 per il californiano, 7-5 e terzo set.

A questo punto, però, il secondo passaggio a vuoto è proprio di colui che ha appena trovato l’allungamento del match. Paul ne approfitta, va 3-0 e non consente alcun riavvicinamento. Per lui arriva il secondo titolo sul circuito maggiore, alla quarta finale giocata.

Nelle due ore e 32 minuti di match l’incertezza è assai elevata su tutti i numeri. A sfavore di Giron, però, va il fatto che delle due palle break affrontate non è riuscito a salvarne alcuna. Quelli che si dicono i “pressure points”.