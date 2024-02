ATP Cordoba 2024, una truppa argentina si gioca il primo titolo della stagione sulla terra

Siamo a febbraio, gli Australian Open è alle spalle e come di consueto è tempo della ronda sudamericana sulla terra battuta. Si parte da Cordoba, in Argentina, per una serie di tornei che vedrà anche Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago: il rosso ci accoglie dal Sudamerica per ritrovarlo poi in Europa ad aprile.

In quel di Cordoba ci saranno diversi argentini in tabellone a giocarsi il titolo, a partire dalle prime tre teste di serie: Francisco Cerundolo, Sebastian Baez e Tomas Martin Etcheverry. Cerundolo non ha iniziato bene la stagione, apparendo piuttosto fuori forma in Australia. Diverso il discorso per Baez ed Etcheverry: entrambi si sono spinti fino al terzo turno, salvo venire respinti da Sinner e Djokovic.

Non si può escludere certamente dal novero dei favoriti Sebastian Ofner: l’austriaco è stato uno dei giocatori più in forma delle prime settimane dell’anno, giocando un tennis brillante tra Hong Kong e Auckland. La terra è la sua superficie preferita e gli ottimi risultati di inizio stagione potrebbero trovare un ulteriore riscontro.

In tabellone principale non ci saranno italiani ad accedere direttamente, ma dalle qualificazioni proveranno ad emergere Luciano Darderi che ha mostrato di avere un livello già sufficiente su questa superficie per competere negli ATP e Marco Cecchinato, che ha dato qualche segnale di risveglio a Punta del Este.