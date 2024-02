ATP Cordoba 2024, buona la prima per Munar e Ramos-Vinolas. Vittorie di Dellien e Bagnis

Si apre la stagione sul rosso con i tornei in Sud America. A dare il via è l’ATP 250 di Cordoba, che ha visto svolgersi oggi alcuni match di primo turno. Ottimo esordio dello spagnolo Jaume Munar, che ha superato brillantemente il colombiano Daniel Elahi Galan con un rapido 6-2 6-4 ed ora sarà l’avversario dell’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero uno del torneo.

Non è stata una bella giornata per la famiglia Cerundolo, perchè l’altro fratello, Juan Manuel, è stato sconfitto nel derby argentino da Facundo Bagnis in due set con il punteggio di 6-4 6-2. Per Bagnis ora il vincente del match tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena e la wild card argentina Mariano Navone.

Altra vittoria spagnola è quella di Albert Ramos Vinolas, che ha sconfitto al terzo set l’argentino Pedro Cachin per 6-4 3-6 6-1 dopo due ore di gioco. Il numero 84 del mondo se la vedrà con chi uscirà vincitore nell’incontro tra il tedesco Daniel Altmaier (n°5 del seeding) e l’argentino Federico Coria.

Vittoria un po’ a sorpresa del boliviano Hugo Dellien, che supera in tre set il brasiliano Thiago Seyboth Wild con il punteggio di 6-4 2-6 6-3 dopo due ore e mezza di gioco. Dellien sarà il prossimo avversario dell’argentino Sebastian Baez, che è la seconda testa di serie a Cordoba.

RISULTATI ATP CORDOBA 2024 (5 FEBBRAIO)

Munar (Spa) b. Galan (Col) 6-2 6-4

Bagnis (Arg) b. J.M Cerundolo (Arg) 6-4 6-2

Dellien (Bol) b. Seyboth Wild (Bra) 6-4 2-6 6-3

Ramos (Spa) b. Cachin (Arg) 6-4 3-6 6-1