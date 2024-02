Atletica, Lorenzo Simonelli: “Scendere sotto 7.50 è liberatorio, volevo fare meglio. E ai Mondiali…”

Lorenzo Simonelli ha firmato il record italiano dei 60 ostacoli, correndo un eccellente 7.48 in occasione della finale dei Campionati Italiani Indoor andata in scena al PalaCasali di Ancona. Il laziale ha ritoccato di un paio di centesimi quanto fatto lo scorso 28 gennaio a Lodz (Polonia) e conferma il suo eccellente potenziale: ormai l’azzurro è ai vertici internazionali della specialità e sta marcando una serie di riscontri cronometrici di rilievo con grande continuità.

Lorenzo Simonelli ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Quando ho visto 7.49 sul tabellone, poi arrotondato a 7.48, ho urlato: è tanto che giro intorno alla barriera di 7.50. Scendere al di sotto è bello, liberatorio. L’obiettivo di oggi era correre forte, provare buoni tempi in vista dei prossimi appuntamenti. Già in batteria ho voluto spingere un po’. In finale ero arrabbiato, volevo fare ancora meglio“.

Lorenzo Simonelli si è issato al settimo posto nelle liste mondiali stagionali e non si nasconde in vista dei Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo: “Non voglio dire nulla, ma puntiamo in alto. I 60 metri qui ad Ancona? Sapremo tra qualche ora, ma non penso li correrò”.