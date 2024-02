Atletica, Lorenzo Simonelli record italiano! Zampata perentoria sui 60 ostacoli, è settimo al mondo!

Lorenzo Simonelli ha firmato il record italiano dei 60 ostacoli, correndo un eccellente 7.48 in occasione della finale dei Campionati Italiani Indoor andata in scena al PalaCasali di Ancona. Il laziale ha ritoccato di un paio di centesimi quanto fatto lo scorso 28 gennaio a Lodz (Polonia) e conferma il suo eccellente potenziale: ormai l’azzurro è ai vertici internazionali della specialità e sta marcando una serie di riscontri cronometrici di rilievo con grande continuità, come testimoniano il 7.51 di settimana scorsa a Lievin e il 7.53 nelle batterie odierne.

Il classe 2002 è riuscito a danzare tra le barriere, sfoderando un ritmo di elevata caratura dopo un’ottima uscita dai blocchi di partenza (0.131 il tempo di reazione) e lanciando ottimi segnali in vista dei Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Il nostro portacolori è ormai entrato in una nuova dimensione e ha bussato ai piani alti, tra l’altro con evidenti margini di miglioramento che fanno ben sperare.

Lorenzo Simonelli si è issato così al settimo posto delle liste mondiali stagionali, dove campeggia il record del mondo siglato questa notte dallo statunitense Grant Holloway ad Albuquerque (7.27). Alle spalle del 21enne si sono piazzati Matteo Togni (7.76 per il promettente classe 2006) e Nicolò Giacalone (7.81). Tra l’altro Lorenzo Simonelli risulta iscritto anche ai 60 metri in programma domani, vedremo se si presenterà davvero ai blocchi di partenza anche sul rettilineo senza ostacoli.