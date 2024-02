A che ora vedere Valentino Rossi alla 12h di Bathurst: programma, tv, streaming

Appuntamento da non perdere questo week-end con l’edizione 2024 della 12h di Bathurst, primo atto dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Il campionato globale di SRO torna protagonista in Australia per una delle competizioni agonistiche più affascinanti dell’intero calendario.

La sfida di durata più importante d’Oceania vede in azione per il secondo anno consecutivo anche Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ correrà con la BMW M4 GT3 del Team WRT, l’ex stella del Motomondiale condividerà l’abitacolo con lo svizzero Raffaele Marciello e con il belga Maxime Martin.

Il terzetto che successivamente sarà impiegato anche nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup sarà sicuramente da tenere in considerazione a bordo dell’auto #46, vettura presente nel box di Vincent Vosse in compagnia di Sheldon van der Linde/Charles Weerts/Dries Vanthoor #32.

BMW sfida Porsche e Mercedes che ha vinto le ultime due edizioni con Kenny Habul/Luca Stolz/Jules Gounon (SunEnergy 1 Racing #75). Il tridente insegue uno storico tris, il marchio tedesco che ha primeggiato nel 2013, 2022 e 2023 ha la chance di eguagliare Mazda (1992, 1993, 1994, 1995) nella graduatoria di tutti i tempi di una corsa che si è svolta per la prima volta nel 1991.

Il round valido per l’Intercontinental GT Challenge e per il Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS verrà proposto gratuitamente in diretta streaming su YouTube attraverso il canale ‘GTWorld’. Per motivi legati al fuso orario l’attenzione sarà esclusivamente sulla giornata di sabato con le qualifiche in mattinata e la gara dalle 19.45.

PROGRAMMA 12H BATHURST

Sabato 17 febbraio

Qualifiche ore 2.40

Top 10 Shootout ore 6.05

Gara ore 19.45

12H BATHURST IN TV

Diretta streaming: YouTube (canale GTWorld)