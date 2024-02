A che ora Musetti-Marterer oggi in tv: programma ATP Marsiglia, canale, streaming

Lorenzo Musetti scende in campo quest’oggi per il primo turno dell’ATP 250 di Marsiglia 2024, con l’obiettivo di vincere e soprattutto ritrovare un po’ di fiducia in vista dei Masters1000 sul cemento americano e della stagione sul rosso. Reduce da una deludente trasferta australiana, conclusasi con la brutta eliminazione al secondo atto degli Australian Open per mano del francese Van Assche, l’azzurro vuole cambiare passo a punta ad un bel risultato già sul veloce indoor francese.

In seguito al forfait dell’ungherese Fabian Marozsan, Musetti dovrà vedersela al debutto con il tedesco Maximilian Marterer. Numero 92 della classifica mondiale, il 28enne teutonico non ha cominciato bene il 2024 con due sconfitte di seguito al primo turno tra Melbourne (0-3 con Borges) e Montpellier (0-2 con Cazaux), inoltre non è stato schierato dalla Germania nell’ultimo weekend di Coppa Davis contro l’Ungheria. Un solo precedente ufficiale tra i due, vinto dal toscano nel 2022 sulla terra rossa in occasione del Challenger di Forlì.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Marterer, primo turno del torneo ATP 250 di Marsiglia. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203) in alternanza con gli altri tornei della settimana; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-MARTERER ATP MARSIGLIA

Lunedì 5 febbraio

Terzo match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 16.00 Lorenzo Musetti-Maximilian Marterer

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, si giocheranno due match di qualificazione: Gaston-Herbert e Goffin-Pouille.

PROGRAMMA MUSETTI-MARTERER : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) in alternanza con gli altri tornei della settimana, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.