A che ora Monza-Projekt Varsavia oggi, finale Challenge Cup volley: programma, tv, streaming

Oggi martedì 27 febbraio (ore 20.00) Monza affronterà il Projekt Varsavia nella finale di ritorno della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. La formazione brianzola sarà chiamata a ribaltare il risultato dell’andata, ovvero la sconfitta per 3-1 rimediata nella tana dei polacchi.

I padroni di casa dovranno vincere per 3-0 o 3-1 per guadagnarsi il diritto di disputare il golden set di spareggio che assegnerà il trofeo, mentre in caso di vittoria per 3-2 o sconfitta con qualsiasi risultato la coppa finirà nelle mani degli avversari. Servirà una prova di forza da parte del bomber Arthur Szwarc, dello schiacciatore Stephen Maar, del centrale Gianluca Galassi sotto la regia di Fernando Kreling. Monza spera di riaprire la bacheca dopo il sigillo in CEV Cup nel 2022.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Monza-Projekt Varsavia, finale di ritorno della Challenge Cup di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONZA-VARSAVIA, FINALE CHALLENGE CUP VOLLEY

Martedì 27 febbraio

Ore 20.00 Vero Volley Monza vs Projekt Varsavia – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA MONZA-VARSAVIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.