A che ora Darderi-Navone oggi in tv, ATP Buenos Aires 2024: programma, canale, streaming

Reduce dalla straordinaria cavalcata di Cordoba, in cui ha centrato il primo titolo ATP della carriera partendo dalle qualificazioni, Luciano Darderi torna in campo quest’oggi (nella serata italiana, tardo pomeriggio locale) sulla terra rossa di Buenos Aires per affrontare il padrone di casa argentino Mariano Navone nel round inaugurale del main draw.

Un incontro sicuramente alla portata dell’azzurro, che deve però smaltire le scorie di una settimana incredibile in cui ha collezionato ben sette vittorie consecutive nell’arco di nove giorni. Darderi, adesso n.76 del ranking mondiale, parte comunque favorito contro il qualificato argentino Navone, che occupa la 117ma posizione delle classifiche internazionali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Navone, primo turno dell’ATP 250 di Buenos Aires. Non è prevista la copertura televisiva e in streaming della partita, perché vengono trasmessi solamente i match giocati sul campo centrale in occasione dei tornei 250.

CALENDARIO DARDERI-NAVONE ATP BUENOS AIRES

Martedì 13 febbraio

Terzo match dalle ore 17.30 e non prima delle ore 21.30 Luciano Darderi-Mariano Navone

In precedenza, a partire dalle ore 17.30 sul campo 2, si giocheranno Hanfmann-Tabilo e Varillas-Ugo Carabelli

PROGRAMMA DARDERI-NAVONE : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.