WTA Auckland 2024: Gauff-Navarro, sarà derby USA in semifinale. Svitolina alla prova Xiyu Wang

Si sono chiusi oggi i quarti di finale al torneo WTA 250 di Auckland, in Nuova Zelanda. Evento, questo, che finora non ha visto scossoni che si possano definire tali, ma che ha vissuto della presenza di diversi nomi importanti al via tanto per classifica quanto per palmares passato.

Due di questi se li è trovati di fronte Elina Svitolina: per l’ucraina prima la danese Caroline Wozniacki (che avrà una wild card anche agli Australian Open) e poi la britannica Emma Raducanu, apparsa comunque in buona forma. 6-4 6-3 in un caso, 6-7(5) 7-6(3) 6-1 nell’altro e quarti di finale agguantati, dove a cadere è stata la ceca Marie Bouzkova per 6-0 6-3. Anche per lei nome di ritorno, quello di Amanda Anisimova: per l’americana wild card e vittoria all’esordio sulla veterana russa Anastasia Pavlyuchenkova, ma contro Bouzkova un solo game raccolto.

Nella parte bassa del tabellone c’è anche l’unica non testa di serie al penultimo atto, la cinese Xiyu Wang, protagonista al secondo turno di un match che ha fatto parlare. Le grafiche WTA, infatti, recitavano X. Wang e X. Wang, dove l’altra X. Wang è Xinyu Wang, battuta al tie-break del terzo set. Sull’onda positiva, vittoria in rimonta anche sulla francese Diane Parry, che aveva estromesso la numero 3 del seeding, l’ucraina Lesia Tsurenko. 6-7(3) 6-3 6-4 il punteggio a favore della ventiduenne di Taixing.

In alto, invece, dominio finora assoluto di Coco Gauff, apparsa non solo in forma, ma anche con un evidente cambiamento a livello muscolare notato da un po’ tutti gli osservatori. Per lei 6-4 6-2 alla connazionale Claire Liu, 6-3 6-0 alla ceca Brenda Fruhvirtova, 6-1 6-1 all’ormai francese Varvara Gracheva. L’impressione è che difficilmente si fermerà.

Rispetta la propria testa di serie anche Emma Navarro: per la numero 4 del seeding percorso sostanzialmente netto a partire dall’esordio con l’altra Fruhvirtova, Linda, al momento più in alto in classifica della sorella. Dalla rimonta in formato 2-6 6-4 6-2 nessun problema ulteriore, fino al 6-4 6-3 contro la croata Petra Martic. Una certezza è che ci sarà un’americana in finale, l’altra è che, finalmente, Navarro si è scrollata di dosso un po’ troppe malelingue che erano state spese sul suo conto in tema di wild card. Del buono tennistico ce l’ha eccome.

RISULTATI WTA 250 AUCKLAND 2024

Quarti di finale

Gauff (USA) [1]-Gracheva (FRA) [8] 6-1 6-1

Navarro (USA) [4]-Martic (CRO) [7] 6-4 6-3

Xiyu Wang (CHN)-Parry (FRA) 6-7(3) 6-3 6-4

Svitolina (UKR) [2]-Bouzkova (CZE) [5] 6-0 6-3

Foto: LaPresse

