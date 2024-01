Vela, Mondiali ILCA 6: Rindom al comando dopo quattro prove, azzurre fuori dalla top20

Va in archivio una seconda giornata particolarmente intensa ai Campionati Mondiali 2024 del singolo femminile ILCA 6, in programma nelle acque argentine di Mar del Plata fino a mercoledì 10 gennaio e valevole anche come evento globale di qualificazione olimpica per Parigi 2024 (in palio 7 carte non nominali tra i Paesi non ancora qualificati).

Dopo un day-1 condizionato dal maltempo, in cui si è disputata una sola prova, quest’oggi gli organizzatori sono riusciti a completare tutte e tre le regate previste per ciascuna flotta riportandosi in pari con il programma iniziale. Passo indietro purtroppo in ottica medaglie per l’Italia, attualmente fuori dalla top20 della generale quando mancano un massimo di sette prove prima della Medal Race.

Silvia Zennaro è diventata la prima delle azzurre in classifica, balzando dal 35° al 22° posto overall a quota 30 punti netti con un parziale odierno di 12-7-11 nella Blue Fleet, mentre Carolina Albano non si è confermata al vertice (ieri fu seconda nell’unica regata disputata) scivolando in 24ma piazza con 34 punti a causa di uno score di 17-15-33 nella Yellow Fleet.

Fatica ad ingranare la campionessa nazionale assoluta Chiara Benini Floriani, 37ma a 47 punti (29-11-23 oggi nella flotta blu) ma comunque virtualmente qualificata per la Gold Fleet come Giorgia Della Valle, 44ma in rimonta (13-12-29 i suoi risultati nella blu). Più distanti le altre italiane presenti in Argentina: 61ma Matilda Talluri e 70ma Sara Savelli. Al comando della classifica troviamo dopo due giornate la danese campionessa olimpica in carica Anne-Marie Rindom con 5 punti netti.

