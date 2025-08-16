Vela, Benini Floriani crolla ed è fuori dal podio agli Europei ILCA. Vincono Beckett e Munch

Epilogo amaro sul fronte italiano ai Campionati Europei Open 2025 del singolo femminile ILCA 6 e del singolo maschile ILCA 7, che si sono disputati questa settimana nelle acque svedesi di Marstrand. Quest’oggi la rassegna continentale si è conclusa con lo svolgimento delle ultime tre regate delle Final Series, che hanno stabilito la graduatoria definitiva assegnando dunque le medaglie.

Day-6 estremamente negativo per Chiara Benini Floriani, sprofondata dal secondo posto assoluto alla decima piazza overall (settima europea) a causa di un pessimo score odierno di 27-29-20 che l’ha estromessa dalla lotta per il podio. Un passaggio a vuoto che l’ha fatta scivolare anche alle spalle della connazionale Matilda Talluri, la miglior azzurra in classifica generale al nono posto assoluto e sesto europeo grazie ad uno score di 4-5-15. Titolo continentale alla danese Anna Munch, argento alla polacca Agata Barwinska e bronzo alla belga Emma Plasschaert.

Gran Bretagna in trionfo nell’ILCA 7 con Michael Beckett, che ha preceduto sul podio europeo il neerlandese Duko Bos e l’altro britannico Finley Dickinson (vincitore nella categoria Under 23). Resta in quota nonostante una giornata difficile (23-5-18) Attilio Borio, che si prende l’argento U23 e la nona piazza overall (sesta tra gli europei), mentre Pietro Giacomoni è 17° assoluto (14° europeo, 4° tra gli U23) e Lorenzo Chiavarini crolla in 20ma posizione dopo aver sognato in grande durante le Opening Series.