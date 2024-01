Vela: cinque italiane avanzano in Gold Fleet ai Mondiali ILCA 6

Si è conclusa poco fa a Mar del Plata (Argentina) la terza giornata dei Campionati Mondiali 2024 del singolo femminile ILCA 6, manifestazione valevole anche come evento globale di qualificazione olimpica per Parigi 2024 (in palio 7 carte non nominali tra i Paesi non ancora qualificati). Come successo nel primo giorno, anche oggi il tempo non è stato gentile e, per non rischiare, l’organizzazione ha deciso di far disputare soltanto una prova per ciascuna flotta, facendo calare dunque il sipario sulle qualificazioni dopo cinque regate complessive. Domani si ripartirà con la flotta gold (per le migliori) e la flotta silver (per le peggiori).

Partendo dalle italiane, sono state cinque le atlete in grado di passare il taglio. La migliore azzurra finora è stata Silvia Zennaro, che ha chiuso le qualificazioni in 25ma posizione con 48 punti netti in seguito al 25° posto odierno nella sua flotta. 32ma invece la campionessa italiana Chiara Benini Floriani con 63 (oggi 16° posto per lei) e 34° Carolina Albano con 64 (oggi 30ma), mentre hanno superato il turno rispettivamente con il 45° e 50° miglior punteggio Matilda Talluri (oggi bravissima a rimontare ben 16 posizioni grazie a un ottimo quarto posto) e Giorgia Della Valle (oggi 34ma). Niente da fare per l’altra azzurra in gara, ovvero Sara Savelli, che ha terminato le qualificazioni in 74ma piazza e si dovrà dunque accontentare della flotta silver.

Per quanto riguarda i piani alti, al comando dopo la quinta prova di oggi (in cui è arrivato un 27° posto) troviamo sempre la danese Anne-Marie Rindom (campionessa olimpica in carica), attualmente a quota 11 punti netti. Seconda la svedese Josefin Olsson con 12 e terza la tedesca Julia Busselberg con 18.

Foto: LaPresse

