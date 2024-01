Tour Down Under 2024: il giovanissimo Isaac del Toro fa già sul serio, prima vittoria in carriera

Un nuovo fenomeno messicano per la UAE Emirates? Difficile dirlo, siamo solamente a gennaio, ma se le premesse sono queste… Isaac del Toro, classe 2003, va a prendersi la prima vittoria in carriera e lo fa in grande stile, già in una corsa World Tour: al Tour Down Under colpo da finisseur per il corridore centramericano che indosserà domani anche la maglia di leader della classifica generale.

Capolavoro nell’ultimo chilometro di una tappa scoppiettante, la seconda, con arrivo a Lobethal, arrivato da parte del messicano che è riuscito a lanciarsi in solitaria, anticipando il gruppo che sembrava pronto allo sprint compatto o quasi.

Tanti scatti sul finale, ma quello del messicano è stato vincente: nulla ha potuto la Israel – Premier Tech che ha chiuso al secondo e al terzo posto con Corbin Strong e Stephen Williams. Più indietro Biniam Girmay (Intermarché – Wanty), quarto, e Corbin Strong (Team Jayco AlUla), quinto.

Negli ultimi cinque chilometri, con la velocità altissima del plotone e i tanti saliscendi, non è riuscito a tenere le ruote del gruppo l’ex leader della classifica generale Sam Welsford (BORA – hansgrohe).

Image credits @UAETeamEmirates / Fizza

